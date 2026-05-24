【明治安田J1百年構想リーグ】ファジアーノ岡山 2−3 セレッソ大阪（5月24日／JFE晴れの国スタジアム）【映像】右上ニア→左上ネットの衝撃スーパーゴールセレッソ大阪に所属する20歳のMF横山夢樹が、衝撃のゴールを叩き込んだ。角度がない位置から豪快に蹴り込んだ一撃に、SNSが騒然としている。C大阪は明治安田J1百年構想リーグの最終節で、ファジアーノ岡山と敵地で対戦。3−2で競り勝った。左ウイングとしてスタメン出場し