◇プロ野球セ・リーグ DeNA-ヤクルト(24日、横浜スタジアム)DeNAの石田裕太郎投手が23日、翌日のヤクルト戦への先発登板へ向け意気込みを語りました。石田投手は前回17日の巨人戦で6回1失点も敗戦投手となり、今季ここまで2勝5敗防御率2.40としています。23日の練習後、翌日の登板へ「状態は悪くないですし、(前回は)先発としての役割は結果だけ見ればできていると思うので、あとは突き詰めだと思います」とコメント。記者から今シ