◇プロ野球セ・リーグ DeNA-ヤクルト(24日、横浜スタジアム)

DeNAの石田裕太郎投手が23日、翌日のヤクルト戦への先発登板へ向け意気込みを語りました。

石田投手は前回17日の巨人戦で6回1失点も敗戦投手となり、今季ここまで2勝5敗防御率2.40としています。

23日の練習後、翌日の登板へ「状態は悪くないですし、(前回は)先発としての役割は結果だけ見ればできていると思うので、あとは突き詰めだと思います」とコメント。

記者から今シーズンの（23日試合前時点）ヤクルトは先制すると19勝1敗というデータが出ていることを知らされると、石田投手は「言わないでほしかったです(笑)冗談ですけど」とジョークで報道陣を笑わせ、「全然気にしないです。野球をやっていたらそういうことはあると思うので、あまり気にせずに」とポジティブな姿勢を見せます。

さらに、「先制点を与えないということはどのピッチャーも共通して考えるところがある。ハマスタですし、いつ爆発するかわからないのでうちの打線も、そこはあまり気にせずやっていきたいです」と前向きに話しました。