23日午前10時過ぎ、小国町沼沢の国道113号明沢トンネルで、小国町五味沢の会社員の男性(51)が運転する大型バイクと小国町大宮の会社員の男性(71）が運転する軽トラックが正面衝突し、大型バイクの男性が右大腿骨骨折などの大ケガをしました。軽トラックの男性にケガはありませんでした。警察によりますと、大型バイクが対向車線にはみ出したのが原因とみられています。大型バイクの男性はドライブの途中、軽トラックの男性は買い物