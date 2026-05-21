ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール」から、夏限定ケーキコレクションが2026年6月1日(月)より登場します。桃やレモン、パイナップルなど夏らしい素材を贅沢に使ったラインナップは、暑い季節でも軽やかに楽しめる爽やかな味わい♡さらに七夕限定デザインも展開され、この夏だけの特別感を演出します。上質なショコラとフルーツが織りなす、ヴィタメールならではの贅