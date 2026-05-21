ヴィタメールの夏限定ケーキが登場♡桃と柑橘が彩る爽やかスイーツ特集

ベルギー王室御用達チョコレートブランド「ヴィタメール」から、夏限定ケーキコレクションが2026年6月1日(月)より登場します。桃やレモン、パイナップルなど夏らしい素材を贅沢に使ったラインナップは、暑い季節でも軽やかに楽しめる爽やかな味わい♡さらに七夕限定デザインも展開され、この夏だけの特別感を演出します。上質なショコラとフルーツが織りなす、ヴィタメールならではの贅沢スイーツに注目です。

夏限定ショコラ＆柑橘ケーキ

今季初登場の「ショコラ・エキゾチック」は、小物サイズ864円、10.5cmサイズ3,564円。販売期間は6月1日(月)～9月2日(水)です。

パイナップルコンフィチュールにオレンジとベルガモットのクリームを合わせ、ほろ苦いチョコレートムースで包み込んだ、大人の夏ショコラ。シャルトリューズやジンを忍ばせた奥深い余韻も魅力です。

「アンソレイユ」は、小物843円、10.5cmサイズ3,456円。レモンムースの爽やかな酸味と、ベルガモット入りグレープフルーツジュレが絶妙にマッチ。

ホールタイプにはオレンジのクリームブリュレを加え、まろやかなコクも楽しめます。暑い日にもぴったりの清涼感あふれるケーキです♪

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桃を堪能する華やかスイーツ

毎年人気の桃スイーツも今年らしく登場します。「ラ・ドゥース」は、小物832円、10.5cm3,456円、15cm4,752円。

果肉感のある桃ソースと桃ムースを、苺とフランボワーズのムースで包み込んだ華やかなケーキです。グロゼイユの酸味がアクセントになり、桃の甘さをより引き立てます。

「ペッシュ」は864円。果肉入り桃ジュレを、なめらかなクリームと香ばしいアーモンド生地で包み込み、みずみずしい桃スライスを贅沢にトッピング。シンプルながら、桃の魅力を存分に堪能できる一品です。

どちらも販売期間は6月1日(月)～9月2日(水)。夏のティータイムや特別な日のデザートにもぴったりです♡

焼き菓子＆七夕限定にも注目

また、7月4日(土)～7月7日(火)には、「ショコラ・エキゾチック」と「フレーズ・ド・ヴィタメール」が七夕限定デザインで登場。星型チョコレートを飾った特別仕様で、夏のイベント気分を盛り上げてくれます。

この夏だけの贅沢を楽しんで

ヴィタメールの2026年夏限定コレクションは、爽やかな果実と奥深いショコラの魅力が詰まったラインナップ。

みずみずしい桃や柑橘の香り、軽やかな口どけが、暑い季節に心地よいひとときを届けてくれます。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な人とのティータイムや夏のギフトにもおすすめ♡今だけ出会える限定スイーツで、特別な夏時間を楽しんでみてはいかがでしょうか。