結成から約1年。ついに“デビュー”を実現させたROIROMが語る、夢を叶えるためのヒントが知りたい...！そこで今回は、真摯に夢を追い続ける2人それぞれが大切にしている「夢をつかむためのマインド」をお届けします。美しいビジュアルとともに余すことなくお楽しみください♡夢を叶えるためのキーワード今も昔も、真摯に夢を追い続けるROIROMの2人。インタビューで語ってくれた、それぞれが大切にしている夢をつかむためのマ