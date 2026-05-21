【ROIROM】読者に向けたメッセージも♡ 真摯に夢を追い続ける2人の「夢をつかむためのマインド」って？
結成から約1年。ついに“デビュー”を実現させたROIROMが語る、夢を叶えるためのヒントが知りたい...！そこで今回は、真摯に夢を追い続ける2人それぞれが大切にしている「夢をつかむためのマインド」をお届けします。美しいビジュアルとともに余すことなくお楽しみください♡
夢を叶えるためのキーワード
今も昔も、真摯に夢を追い続けるROIROMの2人。インタビューで語ってくれた、それぞれが大切にしている夢をつかむためのマインドをピックアップ！
Check! by ROI
「夢を追って努力していると、できなかったことができるようになる場面がたくさんある。それってゲームのステージがアンロックされていくみたいで、すごく楽しいよ！理想と現実のギャップに悩むことも多いけど、自分の進化を噛み締めて、夢へ向かって進んでいこう」
Check! by HIROMU
「夢を追っている途中で、まわりの人のためになんとかしないとって、あせりや不安が大きくなりがち。だけど、自分が一番可愛い！ってくらい自分の心を優先していい。夢を抱いたときの初心を忘れなければ、苦しいことも乗り越えられるはず」
INFORMATION
Major Debut Digital Single「CLASSIC WAVE」
6月10日発売のデビューミニアルバムより、各種音楽サイトで5月7日から先行配信開始。結成から約1年かけて積み上げてきた、ROIROMの魅力が詰まったデビュー曲。
80’sディスコサウンドに乗る懐かしさ香るメロディーを、卓越したボーカルテクニックで歌い上げる。
ROIROM
ろいろむ●国内外のオーディション番組に参加し、注目を集めた本多大夢と浜川路己により2025年5月に結成。数多くのメディアへの出演や、プレデビュー曲の配信が話題を呼ぶ。ファンの愛称はcHaRm（チャーム）。
浜川路己
はまがわ・ろい●2006年1月3日生まれ、沖縄県出身。 先に芸能活動をしていた姉の影響で、中学1年から地元の事務所に所属し活動をスタート。
本多大夢
ほんだ・ひろむ●2000年7月10日生まれ、神奈川県出身。AAAや清水翔太に影響を受け、高校1年から本格的にシンガーの夢を追い、スクールに通い出す。
撮影／北岡稔章（えるマネージメント）スタイリング／徳永貴士 ヘア＆メイク／時田ユースケ（ECLAT）文／政年美代子