【ROIROM】読者に向けたメッセージも♡ 真摯に夢を追い続ける2人の「夢をつかむためのマインド」って？

結成から約1年。ついに“デビュー”を実現させたROIROMが語る、夢を叶えるためのヒントが知りたい...！そこで今回は、真摯に夢を追い続ける2人それぞれが大切にしている「夢をつかむためのマインド」をお届けします。美しいビジュアルとともに余すことなくお楽しみください♡

夢を叶えるためのキーワード 今も昔も、真摯に夢を追い続けるROIROMの2人。インタビューで語ってくれた、それぞれが大切にしている夢をつかむためのマインドをピックアップ！ 〈右・本多〉ジャケット 121,000円、パンツ 49,500円／ともにSHINYAKOZUKA（ザ・ウォール ショールーム）ネックレス 66,800円、リング（左手）84,500円／ともにTom Wood（Tom Wood Store Aoyama）Tシャツ、靴／スタイリスト私物〈左・浜川〉シャツ 44,000円／LITTLEBIG ノースリーブトップス 16,500円／INNAT パンツ 44,000円／GALAABEND（3RD[i]VISION PR）イヤーカフ 8,800円、リング（左手）15,400円／ともにJouete 靴／スタイリスト私物

Check! by ROI まわりと比べる必要はない。確認すべきは、昨日の自分より前に進んでいるかどうか。新たな道へ挑戦するのも、今にとどまるのもメリットはある。だから、後悔＝デメリットが少ないほうを選択する。 to Ray readers 「夢を追って努力していると、できなかったことができるようになる場面がたくさんある。それってゲームのステージがアンロックされていくみたいで、すごく楽しいよ！理想と現実のギャップに悩むことも多いけど、自分の進化を噛み締めて、夢へ向かって進んでいこう」 ベスト（ジャケットとのセット）154,000円／SEVESKIG（Sakas PR）ニット 39,600円／White Mountineering シャツ 24,200円／Paul Smith（Paul Smith Limited）ショーツ 29,700円、パンツ 33,000円／ともにSHINYAKOZUKA（ザ・ウォール ショールーム）イヤーカフ 11,000円／Jouete リング（右手）17,600円／Jouete ネックレス 14,300円、リング（右手）12,100円／ともにJouete

Check! by HIROMU なにかに挑戦して、まだできないことを見つけられる自分すごい！って、自己肯定感を育む。やる／やらないの選択は、やらなかった未来を想像して、心残りがないかで決める。 to Ray readers 「夢を追っている途中で、まわりの人のためになんとかしないとって、あせりや不安が大きくなりがち。だけど、自分が一番可愛い！ってくらい自分の心を優先していい。夢を抱いたときの初心を忘れなければ、苦しいことも乗り越えられるはず」 リング（右手人差し指）84,500円、リング（右手薬指）295,800円／ともにTom Wood（Tom Wood Store Aoyama） ニット 参考商品、ロンT 44,000円、パンツ 104,500円（参考価格）／以上MSGM（アオイ）ネックレス 97,500円／Tom Wood（Tom Wood Store Aoyama）