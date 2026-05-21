「芸能人が不祥事を起こしたとき、禊（みそぎ）のようにちょっと介護やりました、みたいなのってどうなんですか？」。老人ホームの施設長からお酒の席で受けた「問い」。介護業界など1ミリも知らず、ましてや不祥事もなかった芸人・オラキオさんでしたが、そこから1年間、介護職と本気で向き合うことに。経験して導き出した、問いへの「答え」は──。 【写真】介護職に取り組みながらダイエット企画で体重－16キロも