人気リアリティー番組「Married at First Sight UK」を放送しているチャンネル4/Jack Taylor/Getty Images via CNN Newsource（CNN）英BBCの調査によると、2人の女性がリアリティー番組「Married at First Sight UK」の撮影期間中にレイプされたと主張している。これを受け同国の放送局チャンネル4は、申し立ての内容を調査する間、同番組の過去の全シーズンを放送から取り下げることを決定した。「MAFS」の略称で知られるこの番組