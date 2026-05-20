アップル（Apple）は現地時間19日、同社が開発しているアクセシビリティ機能の新機能を発表した。生成AI「Apple Intelligence」を活用したものも含まれており、2026年後半に提供される。 たとえば、視覚障害または弱視のあるユーザーに便利なVoiceOverと拡大鏡機能では、写真やカメラで撮影した請求書、ユーザーの周囲の環境について、Apple Intelligenceにリアルタイムで質問できる機能が搭載さ