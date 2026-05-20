“ハリポタ”スタジオツアー東京、トムとジェリーと初コラボ 夏限定メニューや杖づくり体験も
【女子旅プレス＝2026/05/20】東京都練馬区の「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、夏の限定企画を2026年6月9日（火）より開催。人気アニメキャラクター「トムとジェリー」との期間限定コラボレーションをはじめ、小学生から高校生までを対象にしたオリジナルの杖を制作するワークショップ、限定フードまで盛りだくさんの内容だ。
【写真】スタジオツアー東京、夏の限定企画の数々
誕生から85周年を迎えるワーナー ブラザースの人気者「トムとジェリー」が、映画「ハリー・ポッターと賢者の石」公開25周年を祝してスタジオツアー東京に初登場。7月17日（金）〜8月31日（月）までの初コラボイベント「トムとジェリーのいたずらセレブレーション」では、ローブを着たトムとジェリーと撮影できるフォトスポットがロビーに設置されるほか、館内のレストランやカフェ、ショップにも出現。購入金額に応じてもらえるステッカー、来場者限定のコラボレーションアートの携帯待受け画像プレゼントなども実施される。
暑い夏にぴったりの新作メニューが多数ラインナップ。フロッグカフェでは、ハリーの好物である糖蜜パイをイメージした「糖蜜パイ風 ミニサンデー」や、ハグリッドのピンクの傘をモチーフにした「ハグリッドの傘〜ストロベリーコーン〜」が登場する。また、施設開業3周年を記念し、3つの頭を持つ魔法動物・フラッフィーをマシュマロで表現した「フラッフィーのチョコレートカップケーキ ドリンクセット」も同時発売。フードホールでは、人気のフィーストメニューが子ども向けにアップデートされた「グレートホールサマーフィースト」が提供される。
また7月1日（水）より、スタジオツアー東京の滞在をさらに充実させる2つの新プランが順次スタートする。大人の来場者向けには、バックロットカフェで提供される完全事前予約制の「イブニングハイティーパッケージ」がおすすめ。“ダイアゴン横丁の買い物リスト”をテーマにしたスイーツやセイボリー、メインディッシュのローストビーフとともに、アルコールを含むフリーフロードリンクをゆったりと堪能できる。
一方、小学生から高校生までを対象に、世界にひとつだけのオリジナルの杖を制作できる「オリジナル杖づくりワークショップパッケージ」が7月14日（火）〜不定期で登場。ツアー内に展示されている“本物の杖”から着想を得て、クラフト素材とグルーガンを使って自分だけのオリジナル杖を制作可能だ。ワークショップ後はツアー内で映画制作を支えたクリエイティビティに触れ、その魅力と奥深さを実感することができる。専門スタッフのサポートを受けながら完成させた杖は、お土産として持ち帰りも可能だ。（女子旅プレス／modelpress編集部
所在地：東京都練馬区春日町1-1-7
アクセス：西武豊島線「豊島園駅」、または都営地下鉄大江戸線「豊島園駅」から徒歩5分
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◆スタジオツアー東京にトムとジェリーがやってくる！
誕生から85周年を迎えるワーナー ブラザースの人気者「トムとジェリー」が、映画「ハリー・ポッターと賢者の石」公開25周年を祝してスタジオツアー東京に初登場。7月17日（金）〜8月31日（月）までの初コラボイベント「トムとジェリーのいたずらセレブレーション」では、ローブを着たトムとジェリーと撮影できるフォトスポットがロビーに設置されるほか、館内のレストランやカフェ、ショップにも出現。購入金額に応じてもらえるステッカー、来場者限定のコラボレーションアートの携帯待受け画像プレゼントなども実施される。
◆夏限定のひんやりスイーツ＆フードメニュー
暑い夏にぴったりの新作メニューが多数ラインナップ。フロッグカフェでは、ハリーの好物である糖蜜パイをイメージした「糖蜜パイ風 ミニサンデー」や、ハグリッドのピンクの傘をモチーフにした「ハグリッドの傘〜ストロベリーコーン〜」が登場する。また、施設開業3周年を記念し、3つの頭を持つ魔法動物・フラッフィーをマシュマロで表現した「フラッフィーのチョコレートカップケーキ ドリンクセット」も同時発売。フードホールでは、人気のフィーストメニューが子ども向けにアップデートされた「グレートホールサマーフィースト」が提供される。
◆大人も子どもも満足、スタジオツアー東京をもっと楽しむ新体験プラン
また7月1日（水）より、スタジオツアー東京の滞在をさらに充実させる2つの新プランが順次スタートする。大人の来場者向けには、バックロットカフェで提供される完全事前予約制の「イブニングハイティーパッケージ」がおすすめ。“ダイアゴン横丁の買い物リスト”をテーマにしたスイーツやセイボリー、メインディッシュのローストビーフとともに、アルコールを含むフリーフロードリンクをゆったりと堪能できる。
一方、小学生から高校生までを対象に、世界にひとつだけのオリジナルの杖を制作できる「オリジナル杖づくりワークショップパッケージ」が7月14日（火）〜不定期で登場。ツアー内に展示されている“本物の杖”から着想を得て、クラフト素材とグルーガンを使って自分だけのオリジナル杖を制作可能だ。ワークショップ後はツアー内で映画制作を支えたクリエイティビティに触れ、その魅力と奥深さを実感することができる。専門スタッフのサポートを受けながら完成させた杖は、お土産として持ち帰りも可能だ。（女子旅プレス／modelpress編集部
■ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐ メイキング・オブ・ハリー・ポッター
所在地：東京都練馬区春日町1-1-7
アクセス：西武豊島線「豊島園駅」、または都営地下鉄大江戸線「豊島園駅」から徒歩5分
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