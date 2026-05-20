ピレリと言えば『サーキットの狼』南アフリカで行われた試乗会に参加した時のこと。前日に熱を出してしまい、慌てて近所の医院に。明日から海外出張なのでと、『よく効く』薬をお願いすると、なぜかタブレットではなく四角い紙を折りたたんで包んだ薬を3日分処方してくれました。2002年、南アフリカで行われた試乗会。 斎藤聡効きは抜群。熱も下がり、無事南アフリカに到着したのですが……。税関検査で、全員ス