【チャンピオンRED 2026年7月号】 5月19日 発売 価格：920円 表紙（C）板垣恵介・浜岡賢次・林たかあき(秋田書店) 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ雑誌「チャンピオンRED 2026年7月号」を本日5月19日に発売した。価格は920円。 本号の表紙と巻頭カラーには、新連載「バキ外伝 独歩-独り飲み喰い歩き-」が登場。特別付録として林たかあき氏完全描きおろしの立体型ラ