【チャンピオンRED 2026年7月号】 5月19日 発売 価格：920円

表紙（C）板垣恵介・浜岡賢次・林たかあき(秋田書店)

【拡大画像へ】

秋田書店は、マンガ雑誌「チャンピオンRED 2026年7月号」を本日5月19日に発売した。価格は920円。

本号の表紙と巻頭カラーには、新連載「バキ外伝 独歩-独り飲み喰い歩き-」が登場。特別付録として林たかあき氏完全描きおろしの立体型ランチョンマットがついてくる。

センターカラーには「ダンジョンが現れて5年、15歳でダンジョンに挑むことにした。」と「フランケン・ふらん Frantic」が登場。また、「聖闘士星矢」生誕40周年記念特別企画第6弾として、つるの剛士さんが「聖闘士星矢」を語る特別インタビューが掲載される。

特別付録（C）板垣恵介・浜岡賢次・林たかあき(秋田書店)

（C）板垣恵介・浜岡賢次・林たかあき(秋田書店)

【ダンジョンが現れて5年、15歳でダンジョンに挑むことにした。】

（C）たーちゃん・叶景太(秋田書店)2024

【フランケン・ふらん Frantic】

（C）木々津克久(秋田書店)2019