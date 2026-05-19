キメラ初の自社開発モデルランチア037ラリーのレストモッドで知られるイタリアのメーカー、キメラ・アウトモビリが、完全自社開発の新モデルを公開した。最高出力1000psのケーニグセグ製V8エンジンを搭載している。【画像】4灯式ヘッドライトのレトロな外観に高出力エンジン搭載【キメラK-39を詳しく見る】全10枚以前の『エボ37』や『エボ38』に続き、新型車は『K-39』と名付けられた。デザインは、グループ5仕様のランチア・ベ