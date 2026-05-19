【モデルプレス＝2026/05/19】女優の箭内夢菜が5月18日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題となっている。【写真】25歳「イッテQ」 出川ガールズ「具だくさん」簡単時短手作り冷や汁◆箭内夢菜、手作りの冷や汁公開箭内は「さっそく【冷や汁】作ってみました！」とつづり、写真を投稿。和食料理のシェフに教えてもらったレシピで作ったという冷や汁を披露している。「本当に簡単で、あっという間にできました！そして、