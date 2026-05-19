「イッテQ」 “出川ガールズ”箭内夢菜、教えてもらったレシピで作った冷や汁公開「具だくさん」「参考になる」の声
【モデルプレス＝2026/05/19】女優の箭内夢菜が5月18日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題となっている。
【写真】25歳「イッテQ」 出川ガールズ「具だくさん」簡単時短手作り冷や汁
箭内は「さっそく【冷や汁】作ってみました！」とつづり、写真を投稿。和食料理のシェフに教えてもらったレシピで作ったという冷や汁を披露している。「本当に簡単で、あっという間にできました！そして、本当に美味しい⋯！！」「簡単でお家にある材料でできて、特にこれからの季節は頻繁に作ることになりそうです」と記し、気に入った様子を見せている。
この投稿には「冷や汁美味しそう」「暑い日に食べたい」「具だくさん」「参考になる」などとコメントが寄せられている。
箭内は「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜19時58分〜）の出川ガールとして注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】25歳「イッテQ」 出川ガールズ「具だくさん」簡単時短手作り冷や汁
◆箭内夢菜、手作りの冷や汁公開
箭内は「さっそく【冷や汁】作ってみました！」とつづり、写真を投稿。和食料理のシェフに教えてもらったレシピで作ったという冷や汁を披露している。「本当に簡単で、あっという間にできました！そして、本当に美味しい⋯！！」「簡単でお家にある材料でできて、特にこれからの季節は頻繁に作ることになりそうです」と記し、気に入った様子を見せている。
◆箭内夢菜の投稿に反響
この投稿には「冷や汁美味しそう」「暑い日に食べたい」「具だくさん」「参考になる」などとコメントが寄せられている。
箭内は「世界の果てまでイッテQ！」（日本テレビ系／毎週日曜19時58分〜）の出川ガールとして注目を集めている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】