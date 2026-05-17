【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第17節】(白波スタ)鹿児島 2-1(前半0-0)熊本<得点者>[鹿]河村慶人(60分)、広瀬健太(67分)[熊]大本祐槻(57分)<警告>[熊]石原央羅(59分)、薬師田澪(90分+4)主審:矢野浩平