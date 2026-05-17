お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢（50）が17日、自身のXを更新。両親とカナダ旅行でハーレーに乗る“顔出し”家族ショットとともに、旅行中のエピソードを明かした。【写真】「素敵な家族！」「いい写真」両親とハーレーに乗る“顔出し”家族ショットを披露したスリムクラブ真栄田真栄田は、「日曜日、家族といらっしゃる方もいるかと。これ、俺が家族でカナダに行った時の写真なんだけどさ」と1枚の写真を投稿。「親父