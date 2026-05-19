牛丼チェーンの「すき家」は、2026年5月19日9時から31日まで、「5月得すきクーポン」第2弾を公式アプリで配信中です。期間限定商品の「めかぶオクラ牛丼」を含むトッピング牛丼が50円引きになるほか、「Sukiシェイク アップルマンゴー」を含むすべてのSukiシェイクを30円引きで楽しめます。Sukipassと併用可能クーポンは2種類あります。（1）トッピング牛丼50円引き牛丼、牛丼ライトのトッピング牛丼が対象で、トッピング牛丼の