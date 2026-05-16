ボーカル＆パフォーマンスグループ・DA PUMPが、2026年8月から開催する全国ツアーのタイトルが発表され、メンバーがコメントを寄せました。埼玉・千葉・宮城・東京・愛知・大阪で公演が行われる、今回の全国ツアー。タイトルは『LIVE DA PUMP 2026 ROAD 2 DA 30th』。このタイトルには1997年のデビューから今年6月で満29周年を迎え、30周年目のアニバーサリーイヤー突入に向けた熱意が込められているということです。■今回のツア