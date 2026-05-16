ボーカル＆パフォーマンスグループ・DA PUMPが、2026年8月から開催する全国ツアーのタイトルが発表され、メンバーがコメントを寄せました。

埼玉・千葉・宮城・東京・愛知・大阪で公演が行われる、今回の全国ツアー。タイトルは『LIVE DA PUMP 2026 ROAD 2 DA 30th』。このタイトルには1997年のデビューから今年6月で満29周年を迎え、30周年目のアニバーサリーイヤー突入に向けた熱意が込められているということです。

■今回のツアーは“2005年までの楽曲中心”

今回のツアーは、デビューから2005年までの楽曲を中心としたセットリストになることも発表されました。

グループにとって1997年から2005年は、デビュー曲『Feelin' Good 〜It's PARADISE〜』（1997年）や『ごきげんだぜっ! 〜Nothing But Something〜』（1998年）、『We can't stop the music』（1999年）、そして大ヒット曲『if...』（2000年）などがリリースされた期間。懐かしい名曲たちが現在の6人のメンバーによって再構築されたスペシャルなライブになるということです。

■メンバーそれぞれの思い 「6人のDA PUMPで最高の空間を」

メンバー自身も時間をかけてアイデアを練ってきたという今回のツアー。数々の苦境を乗り越えてきたDA PUMPが、なぜ今このコンセプトでの開催を決断したのか。メンバーから熱いコメントが寄せられました。

ISSAさんは、「元4人のDA PUMPにリスペクトしてくれて入った現メンバーと30年という歴史を振り返ろうという事で、今回のツアーコンセプトを決めました！」とコンセプト決定の経緯を説明。

YORIさんは、「97年に始まったグループの歴史があり、そして自分たちが加入してからも18年という時間を重ねてきました。たくさんの想いや歩みが繋がって今があるので、30周年に向けて、その積み重ねてきた時間や歴史を感じてもらえるようなLIVEにしたいと思っています」と意気込みを語りました。

TOMOさんは、「デビュー30周年、沢山の皆様とまだ見たことのない景色をみたいです！」と期待を寄せ、KIMIさんは「30年というグループの歴史の中で、一緒に歩んで来てくださったファンの皆様と振り返りながら、今現在進行形の6人のDA PUMPで最高の空間を作れたらと思いました」とファンへの思いを口にしました。

U-YEAHさんは、「30年歌い続け、踊り続けてきたISSAさんをもう一度大きなステージにたたせてあげたい！それが叶うならどんなことでもします！」とISSAさんへの熱いリスペクトを告白。KENZOさんは「30年間多くの方々に支えて頂き、その想いを繋げていきたいとメンバー全員の同じ志でステージで感謝を届けたいです」と力強く締めくくりました。