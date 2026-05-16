広島県呉市の船の解体現場で発生した火事は、2日以上が経った16日夕方、ほぼ消し止められました。広島県呉市音戸町の中本船舶工業で起きた火事の現場は、16日も白い煙が上がり、消防車や船による消火活動が行われました。火事は14日昼過ぎに船の解体現場で発生。廃船や廃材が焼け、係留している船にも燃え移りました。消火活動は廃材が積み重なっているため難航し、16日からは重機を使ってがれきを撤去しながら作業が行われました