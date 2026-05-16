観光列車「ラ・マル・ド・ボァ」 JR岡山駅と岡山県玉野市の宇野駅などを結ぶ観光列車の運行開始10周年を記念した式典が16日、開かれました。 記念式典には、鉄道ファンやＪＲの関係者ら約100人が参加しました。観光列車「ラ・マル・ド・ボァ」は、瀬戸内国際芸術祭などに合わせて2016年にデビューしました。岡山駅から宇野駅や琴平駅など4方面へ運行されています。 16日は、10周年記念の缶バッジなどが乗客