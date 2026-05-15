ライブホールのような照明の施設。ここは、サウナ西の聖地といわれる「湯らっくす」です。この夏、初めて福岡市の中心部に進出することになりました。■50代男性「サウナがやっぱりちょっと気持ちいいんでですね」■80代女性「（サウナは）やっぱり一番いい」たくさんの人を虜にするサウナ。■30代男性「水風呂の温度と深さが最高です」ボタンを押すと、頭上から水が！水深最大171センチの水風呂。 ■30代男性「アウフ