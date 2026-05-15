歓喜の声をあげる佐野選手の「後輩」たち岡山県津山市勝部 6月に開幕するサッカー・ワールドカップ日本代表のメンバーに佐野海舟選手が選ばれました。故郷の岡山県津山市では元チームメイトや後輩たちから喜びの声が聞かれました。 6月からアメリカ・メキシコ・カナダの3カ国で開催される「FIFA ワールドカップ2026」。その日本代表26人を森保一監督が発表しました。 初選出とな