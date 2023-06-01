全店実食調査でお届けするグルメ情報誌『おとなの週末』。2026年5月15日発売の6月号では、「ビールは旅。」を大特集！心を遠くへ誘ってくれる最高のビールをご紹介します。ほか、「熱中！お好み焼き」、「床屋へいこう！」特集もあります。気になる最新号の内容をチラ見せです！この一杯が、心を遠くへ誘ってくれるそれは旅に出かけた時に似ている。感動であり、癒しであり、明日への活力でもある。飛び切りおいしいビールを飲んだ