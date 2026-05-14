自動連結装置を搭載したＵＤトラックスのＱｕｏｎ＝１４日、パシフィコ横浜商用車や物流関連商品の国内最大級の見本市「ジャパントラックショー」（国際物流総合研究所主催）が１４日、パシフィコ横浜（横浜市西区）で開幕した。過去最多の１７０社が出展し、人手不足や脱炭素化といった業界課題の解決策を提示する。１６日まで。いすゞ自動車の子会社ＵＤトラックスは自動連結装置を搭載した大型トラック「Ｑｕｏｎ（クオン）