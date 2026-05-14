漫画『BORUTO -ボルト- -TWO BLUE VORTEX-』の第34話の1ページが、公式サイトにて先行公開された。最新話は21日発売のVジャンプ7月特大号にて掲載される。【画像】万華鏡写輪眼！？公開された『BORUTO』衝撃の最新話1ページ公開された冒頭ページではサクラが「このまま使い続ければ」というセリフが書かれている。『BORUTO -ボルト- -TWO BLUE VORTEX-』は、立場が逆転したボルトとカワキ。ボルトがナルトを殺した反逆者とし