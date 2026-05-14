アニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』の本間芽衣子役などで知られる、人気声優・茅野愛衣さんの本誌『おとなの週末』人気連載「コヨイのカヤノ」。2026年5月15日発売の6月号では、四谷三丁目のジンギスカン店を訪れました！その様子を一足お先にチラ見せです。ジンギスカンにおつまみ、ラム三昧！第65杯目となる今回は「ジンギスカンが食べたい！」という茅野さんのリクエストに、マネージャーの江崎さんがそれなら