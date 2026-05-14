【モデルプレス＝2026/05/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた阿部創馬、夏川メガンが5月14日、それぞれのInstagramストーリーズを更新。破局を報告した。【写真】破局報告の「今日好き」カップル、昨年6月に公開したラブラブ浴衣ショット◆「今日好き」“そうめが”阿部創馬＆夏川メガン、破局報告それぞれ破局を報告した2人。夏川は「お互いの将来