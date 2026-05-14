【モデルプレス＝2026/05/14】櫻坂46が14thシングル『The growing up train』の“BACKSメンバー”による単独ライブ『14th Single BACKS LIVE！！』を、5月12日・13日に千葉・幕張メッセ イベントホールで開催。ここでは、同公演のライブレポートをまとめる。【写真】櫻坂46卒業メンバー、“卒セレ”で華麗なドレス姿披露◆村山美羽、座長務める櫻坂46が『BACKS LIVE！！』を実施するのは、2025年12月に神奈川・ぴあアリーナMMで行