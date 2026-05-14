櫻坂46武元唯衣、約7年半にわたるアイドル人生に終止符 華麗なドレス姿で卒業セレモニー登場【セットリスト】

櫻坂46武元唯衣、約7年半にわたるアイドル人生に終止符 華麗なドレス姿で卒業セレモニー登場【セットリスト】