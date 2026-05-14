きょう5月14日（木）よる7時〜7時54分 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「町の厄介者を一網打尽SP」。見どころをご紹介！■盗った瞬間を見ていたはずなのに商品が出てこない！盲点をついた万引き手口とは万引き犯の様々な手口に挑む「突破万引きGメン」。今回の舞台は化粧品やサプリメントなど、高額商品ばかりを狙った万引き被害が続く大型ホームセンター。依頼を受けたGメンたちは、数日間にわたり店内を監視。する