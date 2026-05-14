きょう5月14日（木）よる7時〜7時54分 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「町の厄介者を一網打尽SP」。見どころをご紹介！

■盗った瞬間を見ていたはずなのに商品が出てこない！盲点をついた万引き手口とは

万引き犯の様々な手口に挑む「突破万引きGメン」。今回の舞台は化粧品やサプリメントなど、高額商品ばかりを狙った万引き被害が続く大型ホームセンター。

依頼を受けたGメンたちは、数日間にわたり店内を監視。すると、店内を長時間不自然にうろつく女子高校生を発見する。そして吉住と加賀翔（かが屋）演じるGメンは、女子高校生がリップを袖の中に入れる瞬間を目撃。店の外に出たところで声をかける。リュックの中を見せてもらうが、出てくるのは水筒や筆箱、参考書など学生が持っているようなものばかりでリップはどこにも無いように見える。そこには驚きの犯行手口が。

スタジオゲストの麻生久美子は以前、再現ドラマに出演した際にある芸人の演技が勉強になったと話す。初登場・胗俊太郎はサンドウィッチマンとのマル秘エピソードに赤面!?

■高額商品を狙う万引き犯 Gメンを翻弄するトリックを暴け！

今度はイヤホンやSDカード、小型スピーカーなど高額な商品ばかりが次々と消える事態が発生。再び出動したGメンは、電化製品を大量にカゴに入れる怪しい男性を発見。男は売り場の奥へ向かうと、Gメンたちの死角となる場所で何やら不審な動きを見せる。そのままレジで会計を済ませる男。明らかにカゴから商品が消えているのだが、犯行の手口が不明でこの日は解決できず。

後日、店内に隠しカメラを仕掛けてみると再びその男が。またもカゴから電化製品が消えるが、今回は商品を隠す様子が映っていた。レジを出た所で声をかけるが、男が取り出したのは全ての商品を購入した記録のレシートが。万引き犯の巧妙な手口、見破れるか？

■町を食べ尽くす害獣・ヌートリアを撃退せよ

生活の身近な問題に挑む「突破市役所 なんでもスグやる課」、今回は町に深刻な被害を与える特定外来生物との戦いを描く。

スグやる課メンバーが向かった先は、一晩にして荒らされてしまった田んぼ。昔話題になったミステリーサークルのように丸い痕跡が残されており、切られた稲には刃物のような断面が。そこで見つけたのは「ヌートリア」。一見おとなしいカピバラのような見た目をしているが、その鋭利な前歯で噛まれると怪我はもちろん、感染症のリスクも。以前は西日本を中心に生息していたが、近年では関東にも分布を拡大している。

ヌートリアの鋭い嗅覚を逆手に取った罠を仕掛けるが、学習能力の高いヌートリアに避けられてしまう。子どもが噛まれそうになる通報も受け、本格的に撃退するしかない模様。町を食い荒らす特定外来生物・ヌートリアを捕獲する方法とは？