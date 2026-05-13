歌手の長渕剛（69）と、シャンソン歌手やフラワーアーティストとして活動している志穂美悦子（70）の長男でミュージシャンのWATARU（37）が、12日、Instagramを更新。娘と一緒に愛車のシボレーに乗る姿を披露し、注目を集めている。【映像】愛車・シボレーに乗る姿や長渕剛と娘との3世代ショットWATARUはこれまでもInstagramで、父・長渕剛との2ショットや、2人の娘たちを含めた親子3世代ショットなど、プライベートの様子を発