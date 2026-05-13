2025年、日本芸術院会員に就任した十一代大樋長左衛門さんの個展が、13日から東京・日本橋三越本店で始まりました。震災を経て、新たな境地を切り開く覚悟です。展覧会は金沢の伝統工芸「大樋焼」が今年で360年を迎え、その伝統の継承に努めてきた、十一代大樋長左衛門さんが、2025年、日本芸術院会員に就任したことを記念し開かれています。会場にはおよそ70点の作品が展示され、初日から多くの人が訪れていました。地震で割れた