今年8月に投票が行われる長野県知事選。現職の阿部守一知事は13日、5期目を目指して立候補する考えを明らかにしました。五味記者「午前10時です。阿部知事が支援者らとの会合に臨みます」13日、阿部知事の支援者などでつくる「明日の長野県づくり推進会議」の会合に出席した阿部守一知事。その1時間後…。阿部知事「夏の県知事選挙に立候補することを決意しました」阿部知事は現在4期目。去年8月には、長野県の知事として初めて全