長野県の阿部知事は13日午前に記者会見を開き、夏に行われる県知事選挙に5期目を目指して立候補する考えを明らかにしました。阿部守一知事「夏の県知事選挙に立候補することを決意しました」長野市内で会見を開き、知事選への出馬を表明した阿部守一知事。現在4期目で、去年8月には長野県の知事として初めて全国知事会長に選ばれるなど、5期目に向けた進退が注目されていました。阿部知事は13日、長野市内で、支援者らでつくる「明