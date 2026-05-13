6月11日に開業するTOHOシネマズ 名古屋栄で、スタジオジブリ作品とのコラボレーション企画として、開業記念の特別上映が実施されることが決定した。【動画】TOHOシネマズ名古屋栄、開業告知特別映像“いつだって物語は、映画館から生まれる”をコンセプトに掲げる同館では、“名古屋栄の物語は、ジブリ作品と共に始まる”をテーマに、愛知県にジブリパークがあることにちなんだ特別企画でスタートを切る。開業日の6月11日限