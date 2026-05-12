きょうの為替市場、ドル円は１５７．６０円付近での推移となっている。先ほど発表の４月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は予想を若干上回る内容だった。ＦＲＢの年内据え置き観測を正当化する内容とも見られるが、いまのところ反応は限定的となっている。 本日も円相場は東京時間に急伸する場面が見られた。ドル円は一時１５７．７５円付近から１５６．８０円付近まで短時間に急落。ベッセント財務長官が来日しており、片山財