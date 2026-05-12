午後4時20分ごろ、横浜市保土ケ谷区のコンビニエンスストアで、従業員の女性から「イートインコーナーに刃物を持って座っている男がいる」と110番通報がありました。警察官が駆けつけ、男に刃物を捨てるよう指示しましたが従わなかったため、男を銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕したということです。けが人はいませんでした。