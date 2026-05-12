待ってました！ 伝説のイベントがついに開幕ホイールメーカーのRAYS（レイズ）は2026年5月3日、名古屋市のポートメッセなごやで開催されたアメリカ発祥のカスタムカーイベント「WEKFEST（ウェクフェスト）JAPAN 2026」に出展しました。WEKFESTは2008年にサンフランシスコで生まれ、アメリカ各地を巡回する人気イベントに成長。2014年からは日本でもWEKFEST JAPANとして開催され、カスタムシーンの最前線を体感できるコミュニテ