阪神・高橋遥人投手（30）と、球団OBの秋山拓巳ベースボールアンバサダー（BA、35）が、4日に放送されたカンテレ「newsランナー」のスポーツコーナー「ランスポ」で対談した。大好きなコーラを断って肉体改造に成功した左腕へ、秋山BAはリーグ連覇の祝勝会で「コーラを用意する」と約束。今季初登板初完封した3月28日巨人戦で「9回」に臨んだ心境や、リハビリ中の苦悩、ヒーローインタビューを乗り切る方法など、軽妙なトークセ