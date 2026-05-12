阪神・高橋遥人投手（30）と、球団OBの秋山拓巳ベースボールアンバサダー（BA、35）が、4日に放送されたカンテレ「newsランナー」のスポーツコーナー「ランスポ」で対談した。大好きなコーラを断って肉体改造に成功した左腕へ、秋山BAはリーグ連覇の祝勝会で「コーラを用意する」と約束。今季初登板初完封した3月28日巨人戦で「9回」に臨んだ心境や、リハビリ中の苦悩、ヒーローインタビューを乗り切る方法など、軽妙なトークセッションを展開した。上・中・下の3本立てで紹介する。

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秋山氏（以下、秋山） 一言、二言で終わらんといてな。「はい」「そうですね」だけはやめてな（笑い）。

高橋 はい！お願いします。

秋山 初めて開幕ローテーション入りして、巨人戦でいきなり完封。9回は珍しく感情を出してたな。

高橋 自然に出るじゃないですか？でも、試合終わって球場から出る時に結構やっちゃったなって思いました（笑い）。

秋山 そういえば、明らかに今年は体がスッキリしてると思うんやけど、コーラをやめてるのは今も継続してるん？

高橋 ジュース全般、飲んでないですね。

秋山 開幕してからこれだけ成績残してると、うれしくなってコーラ飲みたくならん？

高橋 言ったからにはやらなきゃって思ってるんですけど。めっちゃ飲みたいし、絶対どこかで飲んでやるって思ってます。

秋山 じゃあ今の勝った後のご褒美は？

高橋 お酒をたまに飲むぐらいですかね。あんまり飲まないんで、ホントにちょっとだけですけど。

秋山 完封した後のお酒ってめちゃくちゃおいしくない？すぐ酔い回るやろ？

高橋 なんかお疲れみたいな感じで。でもいい疲れなんで、ぐっすり寝られるなっていう感じです。

秋山 1年間頑張ってローテで投げて、ビールかけの時はコーラを用意しとくわ。コーラを全身で浴びる。その時はもう飲んでるかな？

高橋 その時にはもう飲んでるかもしれないです。全然、別にそんなに意志強くないんで（笑い）。

秋山 じゃあ、ちょっとおなか出たなって画面越しに感じたら、もうコーラ飲んでるなって思っていい？

高橋 そうですね。まだ、もうちょっと頑張ろうと思うんですけど。

秋山 今年の目標は？これからどうなっていきたい？

高橋 10勝できるように頑張ります！

秋山 とにかくケガなく周りに迷惑をかけずに今年は投げ切ってほしい。あとは、ちょっと食事の誘いの付き合いが悪くなってきてるから、忙しいですっていうのはやめてほしいかな（笑い）。

高橋 なってないですよ。誘ってください。

秋山 本当は俺のこと嫌いなの？厳しいこと直接言われ過ぎて、すねる時もあるしな。

高橋 ずっともう面倒見てもらってるんで大好きです。そんなこともあったっすね。でも厳しいこと言ってくれるのは本当にありがたいですね。

秋山 これから遥人もそういう立場になっていくんやで。

高橋 そうですね。ちょっとしっかり…。でも言える人には言えます。また見に来てください。

秋山 また様子うかがいに行くわ。

＜（中）に続く＞

▽23年＆25年の高橋遥人とビールかけ 23年はケガの影響もあり2年連続で1軍登板なし。リーグ優勝、日本シリーズのビールかけには参加しなかった。25年のリーグ優勝で初めてのビールかけに参加するも、優勝特番のテレビ番組に出演するチームメートたちを尻目に即帰宅。「みんながインタビューをされているテレビを眺めながら、そのまま寝ました」とマイペースに過ごした。