石川県加賀市の片山津温泉に無人決済ができる酒店がオープンしました。店員のいない「無人の店舗」、狙いと将来性について取材しました。石川映夏キャスター「こちらの店舗、今は鍵が掛かっていて開きませんがの専用のアプリを使うとドアが開いて、中に入ることができるんです」加賀市片山津の中心部にオープンした「竹内酒販」。午前9時から午後6時までは竹内敦哉さんと母親の2人が交代で店に出ていますが、早朝と夜間は「無人店