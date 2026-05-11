自身のXを更新ボクシングの井上尚弥（大橋）が11日、自身のXを更新。いとこの元WBOアジアパシフィック・日本スーパーライト級王者の井上浩樹の誕生日を祝った投稿が「イジりまで強い」と反響を呼んでいる。投稿には「ころちゃん（浩樹）Lv.34お誕生日おめでとう！！！君のサポートなしではこの重圧プレッシャーを耐えることは出来ないよ、、、ありがとう！」と、祝福するメッセージが綴られた。チャンピオンベルトを肩にか