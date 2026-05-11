自身のXを更新

ボクシングの井上尚弥（大橋）が11日、自身のXを更新。いとこの元WBOアジアパシフィック・日本スーパーライト級王者の井上浩樹の誕生日を祝った投稿が「イジりまで強い」と反響を呼んでいる。

投稿には「ころちゃん（浩樹）Lv.34お誕生日おめでとう！！！ 君のサポートなしではこの重圧プレッシャーを耐えることは出来ないよ、、、ありがとう！」と、祝福するメッセージが綴られた。

チャンピオンベルトを肩にかけ、実弟の拓真と入場する写真も添えられたが、まさかのピンボケ。拓真に焦点が合った1枚を90万人のフォロワーに向けて発信し、ネット上では笑劇が広がった。

「尚弥様のイジりがたまりません」

「主役ころまるなのに拓真のオーラに全部持ってかれる説」

「ころまるさんボヤけとるやんww」

「拓真にピントが笑笑」

「イジリまで強い」

「悪戯っ子炸裂」

「井上尚弥って結構ギャグ線高いよな」

「豪華なチャンピオンベルトも写るすごい画像を使ったハイセンスないじり」

井上尚弥は2日に行われた世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチで中谷潤人（M.T）に3-0判定勝ち。世界で最も権威ある米国のボクシング専門誌「ザ・リング」の階級を超えた格付けランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」で、1位に返り咲いた。



（THE ANSWER編集部）