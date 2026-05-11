俳優で歌手の山下智久（41）が10日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。自身が出没する確率の高い交通機関と場所を明かした。山下は「インタビュアー林修」のコーナーに出演。山下はチェーン店をよく利用するという会話の流れから「立ち食いそばよく行きますし、電車も好きで、1人でぷらぷら歩きながら偶然見つけたお店に入ることがすごい好きですね」と語った。林氏が「電車にぱっと1人で乗られるんですか？」